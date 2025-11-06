menu
Ρωσία: Επιδρομή της Ουκρανίας με drones στη Βολγκαγκράντ – Ένας νεκρός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νυχτερινή επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη νότια ρωσική περιφέρεια Βολγκαγκράντ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης με drones εναντίον πολυκατοικίας 24 ορόφων (…) μπαλκόνια υπέστησαν ζημιές και παράθυρα κοντινών κτιρίων έσπασαν. Πολίτης, 48χρονος άνδρας, σκοτώθηκε από θραύσματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ, ο Αντρέι Μπατσάροφ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε «βιομηχανική ζώνη» λόγω της πτώσης συντριμμιών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, που έκανε λόγο για ζημιές σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται συχνά εναντίον ρωσικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξαπολύοντας drones ή με ενέργειες δολιοφθοράς. Βάζουν επίσης στο στόχαστρο το σιδηροδρομικό δίκτυο, διυλιστήρια πετρελαίου, αγωγούς υδρογονανθράκων και άλλες ενεργειακές υποδομές. Την 9η Οκτωβρίου, ο κ. Μπατσάροφ ανακοίνωνε πως εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρειά του, επίσης εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής.

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν κάθε νύχτα ουκρανικές πόλεις στο πλαίσιο του πολέμου που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022. Τα πλήγματά τους έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υποδομές αερίου της χώρας, έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα κι εγείρουν ανησυχία για νέο πολύ δύσκολο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.

 

