Διεθνή

Ρωσία: Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Σάββατο το βράδυ σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Εξάλλου εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια- βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

Το Κίεβο γενικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, αν και συχνά τις επικροτεί, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.

