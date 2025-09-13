Ρομποτικό σύστημα με ΑΙ εκτελεί εργασίες στην Ολυμπία Οδό

Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε πιλοτική δοκιμή ενός αυτόνομου ρομποτικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο τη συντήρηση οδικών υποδομών μέσα από την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμού και μηχανικής μάθησης. Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου HERON, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτελεί σειρά κρίσιμων εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο: από τη σφράγιση ρωγμών και την επισκευή λακκούβων, μέχρι την ανανέωση διαγράμμισης και υποστήριξης άλλων εργασιών (λ.χ. επιθεωρήσεις και διαχείριση κυκλοφορίας), που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη παρουσία.

Το ρομπότ διαθέτει αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, κάμερες και εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Με τη βοήθεια drones, είναι ικανό να διεξάγει οπτικούς ελέγχους του οδοστρώματος, να εντοπίζει προβληματικές περιοχές και να τις διορθώνει, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και λειτουργίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση ή η αφαίρεση κώνων ασφαλείας.

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών προσφέρει καθοριστικά πλεονεκτήματα: ενίσχυση της ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον δρόμο και τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την παρουσία ανθρώπων εντός ή πλησίον της κυκλοφορίας, περιορισμός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπών λόγω εργασιών συντήρησης, καθώς και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τετραετές ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο HERON, η Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., φιλοξένησε μέσα στο καλοκαίρι στον αυτοκινητόδρομο το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα. Το έργο HERON φέρνει σε επαφή εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να διερευνήσει, αλλά και να αξιολογήσει πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις υποδομές μεταφορών. Για την Ολυμπία Οδό, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί μια σαφή δέσμευση προς την καινοτομία και την αναβάθμιση εργασιών συντήρησης με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχοντας ως κύριο γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών και των εργαζομένων.