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Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
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Ρόδος: Συλλήψεις για μέθη, ηχορύπανση και ναρκωτικά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τρεις διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ηχορύπανσης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών περιλαμβάνονται στο τελευταίο αστυνομικό δελτίο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Ροδιακή», τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Ιουνίου συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ένας 54χρονος ημεδαπός και ένας 27χρονος αλλοδαπός, καθώς, κατά περίπτωση, λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία αναπαραγόταν μουσική πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια έντασης.

Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ένας 29χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 52,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένα πτυσσόμενο πολυεργαλείο τύπου σουγιά. Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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