Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο της Ρόδου κατέληξε 15χρονος μετά από την κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας.

Οπως μετέδωσε η εφημερίδα: “Ροδιακή”, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα (Κυριακή 22 Μαρτίου) σε κατάστημα όπου διασκέδαζε ο ανήλικος. Μετά την κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ, ο 15χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ νοσηλεύτηκε και για μερικές ώρες.

Απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (Κυριακή 22 Μαρτίου) ενημερώθηκε η αστυνομία για το συμβάν η οποία και έχει σχηματίσει ποινική δικογραφία σε βάρος του 53χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος.