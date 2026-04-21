Ρόδος: Σε διαθεσιμότητα ο διοικητής Ασφαλείας – Προβληματισμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους κόλπους της Αστυνομίας στη Ρόδο η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, λόγω της διαρροής στοιχείων σε Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με το μαφιόζικο χτύπημα σε οικία επιχειρηματία.

«Προκαλεί ερωτηματικά αυτή η διαθεσιμότητα» δήλωσε σήμερα -μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου– ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «σε ένα έγγραφο στο οποίο είχαν πρόσβαση πάνω από 20 αστυνομικοί -προϊστάμενοι και υφιστάμενοι του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας- δεν γίνεται να στοχοποιείται μόνο ένας επειδή έφερε την υπογραφή του».

«Αυτό είναι άδικο, ενώ δημιουργεί παράλληλα και ανασφάλεια στους υπόλοιπους αστυνομικούς, που προσπαθούν να εξιχνιάσουν υποθέσεις και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν και κατηγορούμενοι» ανέφερε.

Σημείωσε δε, με έμφαση, ότι δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο στην Ελλάδα να διαρρέονται στοιχεία μιας εν εξελίξει έρευνας ή να δημοσιεύονται αυτολεξεί δικογραφίες.

«Πρακτική ανεπίτρεπτη επισήμως, διαδεδομένη όμως ανεπισήμως, αλλά δεν είδαμε ούτε να καταρρέουν υποθέσεις, ούτε να τίθεται κανείς σε διαθεσιμότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Εντύπωση προκαλεί στους κόλπους της Αστυνομίας και το γεγονός ότι ενώ η δίωξη εναντίον του διοικητή ασκήθηκε από τον Ιανουάριο, η διαθεσιμότητά του ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου.

«Για ποιο λόγο δεν αντέδρασε άμεσα η υπηρεσία» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σ’ ό,τι αφορά στην υπόθεση, επισήμανε ότι οι δράστες της επίθεσης ταυτοποιήθηκαν άμεσα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, η σύλληψή τους όμως -καθώς διέφυγαν αμέσως μετά το χτύπημα από το νησί- είναι αρμοδιότητα των κεντρικών αστυνομικών υπηρεσιών.

«Από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην υπόθεση από τη διαρροή» είπε, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι καταστρέφουν την καριέρα ενός αξιωματικού, χωρίς στοιχεία.