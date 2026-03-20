menu
10.6 C
Chania
Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ρόδος: Περιοριστικά μέτρα σε 71χρονο για απειλές κατά 55χρονης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Περιοριστικά μέτρα εκδόθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου σε βάρος 71χρονου για την προσβολή της προσωπικότητας 55χρονης, στην οποία έστελνε απειλητικά και προσβλητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα: “Ροδιακή”, η 55χρονη, η οποία γνώριζε για αρκετά χρόνια τον 71χρονο, καθώς αρχικά απασχολούνταν στην ίδια εργασία έως τη συνταξιοδότησή του και στη συνέχεια είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις, προσέφυγε πριν από ένα χρόνο στη Δικαιοσύνη, μέσω του δικηγόρου της κ. Μηνά Τσέρκη, ζητώντας προστασία. Η γυναίκα, όπως αναφέρει στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει, δεχόταν μηνύματα με απειλητικό αλλά και προσβλητικό περιεχόμενο από τον 71χρονο, σε σημείο να φοβηθεί τόσο η ίδια όσο και το παιδί της.

Το δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 99/2026 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση της 55χρονης και συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την απαγόρευση προσέγγισης της αιτούσας από τον 71χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενώ τον υποχρεώνει να απέχει από εξυβρίσεις και απειλές καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, άμεσα ή έμμεσα, και γενικά να απέχει από κάθε υβριστική, απαξιωτική ή απειλητική συμπεριφορά εναντίον της 55χρονης.

Σε περίπτωση που ο 71χρονος παραβεί κάποιον από τους παραπάνω όρους, το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός για κάθε παράβαση.

Επίσης, επιδικάστηκε στον 71χρονο η καταβολή των δικαστικών εξόδων ύψους 400 ευρώ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum