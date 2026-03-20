Ρόδος: Περιοριστικά μέτρα σε 71χρονο για απειλές κατά 55χρονης

Περιοριστικά μέτρα εκδόθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου σε βάρος 71χρονου για την προσβολή της προσωπικότητας 55χρονης, στην οποία έστελνε απειλητικά και προσβλητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα: “Ροδιακή”, η 55χρονη, η οποία γνώριζε για αρκετά χρόνια τον 71χρονο, καθώς αρχικά απασχολούνταν στην ίδια εργασία έως τη συνταξιοδότησή του και στη συνέχεια είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις, προσέφυγε πριν από ένα χρόνο στη Δικαιοσύνη, μέσω του δικηγόρου της κ. Μηνά Τσέρκη, ζητώντας προστασία. Η γυναίκα, όπως αναφέρει στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει, δεχόταν μηνύματα με απειλητικό αλλά και προσβλητικό περιεχόμενο από τον 71χρονο, σε σημείο να φοβηθεί τόσο η ίδια όσο και το παιδί της.

Το δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 99/2026 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση της 55χρονης και συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την απαγόρευση προσέγγισης της αιτούσας από τον 71χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενώ τον υποχρεώνει να απέχει από εξυβρίσεις και απειλές καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, άμεσα ή έμμεσα, και γενικά να απέχει από κάθε υβριστική, απαξιωτική ή απειλητική συμπεριφορά εναντίον της 55χρονης.

Σε περίπτωση που ο 71χρονος παραβεί κάποιον από τους παραπάνω όρους, το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός για κάθε παράβαση.

Επίσης, επιδικάστηκε στον 71χρονο η καταβολή των δικαστικών εξόδων ύψους 400 ευρώ.