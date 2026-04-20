menu
22.4 C
Chania
Δευτέρα, 20 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ρόδος: Καταδικάστηκε 56χρονος για βιασμό της κόρης του με την οποία απέκτησε παιδί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω για το αδίκημα της αιμομιξίας από κοινού, ο 56χρονος πατέρας αλλά και η 32χρονη κόρη του με την οποία είχε σεξουαλικές σχέσεις και απέκτησε και παιδί ηλικίας σήμερα τριάμισι ετών.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα της Ρόδου: “Ροδιακή”, το δικαστήριο με πρόταση και της κας Εισαγγελέως της έδρας έκρινε ένοχο όπως κατηγορείται τον 56χρονο και του επέβαλλε ποινή κάθειρξης 10 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ στην 32χρονη κόρη του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατά τις απολογίες τους ο 56χρονος ισχυρίστηκε (όπως είχε κάνει και στην ανάκριση) ότι με την κόρη του είχαν ερωτικές σχέσεις για χρονικό διάστημα ενός δύο μηνών, με την συναίνεση της και στη συνεχεία αντιλαμβανόμενη την κατάσταση σταμάτησαν. Η 32χρονη από την πλευρά της είπε στο δικαστήριο ότι όλο αυτό με τον πατέρα της γίνονταν από την ηλικία των 16 της χρόνων, τονίζοντας πως ουδεμία σχέση θέλει να έχει μαζί του.

Συνήγοροι υπεράσπισης παραστάθηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Δρόσος του Βασιλείου και Μιχάλης Εκατομάτης.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και με αυτό δικάστηκαν χθες σε πρώτο βαθμό, πατέρας και κόρη κατηγορούμενοι για αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν μεταξύ τους, σε πολλαπλές ημερομηνίες εντός του χρονικού διαστήματος από το Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και το κατηγορητήριο με το οποίο είχε απολογηθεί ο 56χρονος, φέρεται να διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος του ίδιου του παιδιού του, το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Η 32 ετών (σήμερα) κόρη του προέβη σε καταγγελία στις διωκτικές αρχές πριν από μερικούς μήνες (2025), δηλώνοντας πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της –όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη -τότε- κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση!

Η ενήλικη πλέον κοπέλα είχε περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές αυτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να αναφέρει ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε βρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών.

Η κατάσταση αυτή φέρεται, σύμφωνα με την κατάθεση της 32χρονης, να σταμάτησε όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι τριάμισι ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού είναι ο 56χρονος, δηλαδή ο παππούς του!

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν κάποια στιγμή η 32χρονη μίλησε σε κάποια φίλη της για όλα αυτά και εκείνη με τη σειρά της την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Όπως η 32χρονη έχει δηλώσει, πως μέχρι τότε ουδείς γνώριζε το παραμικρό.

Μετά την σύλληψη, με ένταλμα του ανακριτή Ρόδου, ο 56χρονος παραπέμφθηκε στην ανάκριση.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Νικήτα Μπόλκα, ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί όπου – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» – όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 32χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις. Ο 56χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, είχε ακόμη αμφισβητήσει το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και είχε ζητήσει να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, είχε απαντήσει απολογούμενος, πως η 32χρονη το έκανε για τον εκδικηθεί. Ο 56χρονος είχε πει πως η κόρη του συνευρίσκονταν ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούσαν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν Εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι, με σύμφωνη γνώμη τον έστειλαν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή, όπου και θα επιστρέψει μετά την καταδικαστική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου σε βάρος του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum