Ρόδος: Καταδικάστηκε 56χρονος για βιασμό της κόρης του με την οποία απέκτησε παιδί

Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω για το αδίκημα της αιμομιξίας από κοινού, ο 56χρονος πατέρας αλλά και η 32χρονη κόρη του με την οποία είχε σεξουαλικές σχέσεις και απέκτησε και παιδί ηλικίας σήμερα τριάμισι ετών.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα της Ρόδου: “Ροδιακή”, το δικαστήριο με πρόταση και της κας Εισαγγελέως της έδρας έκρινε ένοχο όπως κατηγορείται τον 56χρονο και του επέβαλλε ποινή κάθειρξης 10 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ στην 32χρονη κόρη του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατά τις απολογίες τους ο 56χρονος ισχυρίστηκε (όπως είχε κάνει και στην ανάκριση) ότι με την κόρη του είχαν ερωτικές σχέσεις για χρονικό διάστημα ενός δύο μηνών, με την συναίνεση της και στη συνεχεία αντιλαμβανόμενη την κατάσταση σταμάτησαν. Η 32χρονη από την πλευρά της είπε στο δικαστήριο ότι όλο αυτό με τον πατέρα της γίνονταν από την ηλικία των 16 της χρόνων, τονίζοντας πως ουδεμία σχέση θέλει να έχει μαζί του.

Συνήγοροι υπεράσπισης παραστάθηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Δρόσος του Βασιλείου και Μιχάλης Εκατομάτης.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και με αυτό δικάστηκαν χθες σε πρώτο βαθμό, πατέρας και κόρη κατηγορούμενοι για αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν μεταξύ τους, σε πολλαπλές ημερομηνίες εντός του χρονικού διαστήματος από το Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και το κατηγορητήριο με το οποίο είχε απολογηθεί ο 56χρονος, φέρεται να διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος του ίδιου του παιδιού του, το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Η 32 ετών (σήμερα) κόρη του προέβη σε καταγγελία στις διωκτικές αρχές πριν από μερικούς μήνες (2025), δηλώνοντας πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της –όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη -τότε- κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση!

Η ενήλικη πλέον κοπέλα είχε περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές αυτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να αναφέρει ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε βρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών.

Η κατάσταση αυτή φέρεται, σύμφωνα με την κατάθεση της 32χρονης, να σταμάτησε όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι τριάμισι ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού είναι ο 56χρονος, δηλαδή ο παππούς του!

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν κάποια στιγμή η 32χρονη μίλησε σε κάποια φίλη της για όλα αυτά και εκείνη με τη σειρά της την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Όπως η 32χρονη έχει δηλώσει, πως μέχρι τότε ουδείς γνώριζε το παραμικρό.

Μετά την σύλληψη, με ένταλμα του ανακριτή Ρόδου, ο 56χρονος παραπέμφθηκε στην ανάκριση.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Νικήτα Μπόλκα, ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί όπου – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» – όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 32χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις. Ο 56χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, είχε ακόμη αμφισβητήσει το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και είχε ζητήσει να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, είχε απαντήσει απολογούμενος, πως η 32χρονη το έκανε για τον εκδικηθεί. Ο 56χρονος είχε πει πως η κόρη του συνευρίσκονταν ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούσαν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν Εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι, με σύμφωνη γνώμη τον έστειλαν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή, όπου και θα επιστρέψει μετά την καταδικαστική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου σε βάρος του.