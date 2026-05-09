Ρόδος: Η λούτρινη κούκλα είχε… κάνναβη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δέμα που περιείχε 220 γραμμάρια κάνναβης μέσα σε λούτρινο κουκλάκι παρέλαβαν 23χρονος και 23χρονη, η οποία όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς μπήκε στο αυτοκίνητο με το οποίο κινούταν και κατευθύνθηκε επάνω τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα: “Ροδιακή”, ο δε 23χρονος πήρε το δέμα και έφυγε πεζός όμως λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.

Σε βάρος των δύο 23χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ύποπτο δέμα, σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Αττική.

Σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, τέθηκε σε εφαρμογή διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης.

Έτσι στις 7 Μαΐου 2026 στις 9 το βράδυ ο 23χρονος με την 23χρονη μετέβησαν με το αυτοκίνητο τους στο σημείο παράδοσης. Εκεί ο 23χρονος παρέλαβε το δέμα και κατά την απομάκρυνση τους αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς που είχαν στήσει «καρτέρι», επιχείρησαν να διαφύγουν.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

