Ρόδος: Η λούτρινη κούκλα είχε… κάνναβη

Δέμα που περιείχε 220 γραμμάρια κάνναβης μέσα σε λούτρινο κουκλάκι παρέλαβαν 23χρονος και 23χρονη, η οποία όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς μπήκε στο αυτοκίνητο με το οποίο κινούταν και κατευθύνθηκε επάνω τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα: “Ροδιακή”, ο δε 23χρονος πήρε το δέμα και έφυγε πεζός όμως λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.

Σε βάρος των δύο 23χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ύποπτο δέμα, σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Αττική.

Σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, τέθηκε σε εφαρμογή διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης.

Έτσι στις 7 Μαΐου 2026 στις 9 το βράδυ ο 23χρονος με την 23χρονη μετέβησαν με το αυτοκίνητο τους στο σημείο παράδοσης. Εκεί ο 23χρονος παρέλαβε το δέμα και κατά την απομάκρυνση τους αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς που είχαν στήσει «καρτέρι», επιχείρησαν να διαφύγουν.