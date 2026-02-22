Ρόδος: Ερευνα για απάτη, τοκογλυφία και ξέπλυμα σε δύο αστυνομικούς

Η υπόθεση διακίνησης τουλάχιστον 7 κιλών κοκαΐνης από εγκληματική οργάνωση, που απασχολεί τη Ρόδο τις τελευταίες ημέρες, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», αποκτά σαφές ποινικό αποτύπωμα, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 5 συλληφθέντων.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική» το βασικό σκέλος κινείται σε κακουργηματικές κατηγορίες που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δικογραφία, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», «ανοίγει» και δεύτερη γραμμή ελέγχου, με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικές αποδεικτικές ανάγκες, που αφορά καθαρά οικονομικά αδικήματα.

Με εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου η ογκώδης δικογραφία χωρίστηκε και αυτοτελές τμήμα αφορά τοκογλυφία, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων, με εργαλεία διερεύνησης όπως η άρση τραπεζικού απορρήτου και η αξιοποίηση καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Η διακριτή αυτή κατεύθυνση συνδέεται με καταγγελία και μετέπειτα χρηματοοικονομική αποτίμηση, ώστε να αποτυπωθεί αν οι ροές χρημάτων και οι μεταβολές περιουσιακών στοιχείων συμβαδίζουν με νόμιμες πηγές ή παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα.

Στο σκέλος αυτό εμφανίζονται ως ελεγχόμενοι δύο αστυνομικοί, ηλικίας 37 και 41 ετών, αμφότεροι με βαθμό αρχιφύλακα, καθώς και μια ημεδαπή 37 ετών. Οι αστυνομικοί υπηρετούν στη Ρόδο, ο ένας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και ο δεύτερος στο Τμήμα Τροχαίας, αν και είναι για μεγάλο διάστημα ανενεργοί.

Οι δύο αστυνομικοί δεν συνελήφθησαν. Προσήχθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η καταγγελία που ενεργοποιεί τον οικονομικό έλεγχο

Στις 9 Ιουλίου 2025 εξετάστηκε ενόρκως υπήκοος Αλβανίας 43 ετών, ο οποίος κατήγγειλε τους δύο αστυνομικούς για τοκογλυφία.

Ο αλλοδαπός έχει αποβιώσει πρόσφατα από καρκίνο ενώ έχει καταγραφεί, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», τη 17η Σεπτεμβρίου 2024 καταγγελία από τον πρώτο αστυνομικό για πρόκληση σωματικής βλάβης εις βάρος του από τον 43χρονο κι ακόμη 4 άτομα!

Ο αστυνομικός είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε από 4 δράστες χτυπήματα με τα χέρια τους στο κεφάλι, στο στήθος και στην κοιλιά.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου είχε συλληφθεί ο 43χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ. μετά από προσαγωγή του. Είχε γίνει έλεγχος στο αυτοκίνητό του και βρέθηκε ένα πριόνι.

Ο καταγγέλλων, σε μεταγενέστερο της συμπλοκής χρόνο, σε κατάθεση που έδωσε κατήγγειλε τους δύο αστυνομικούς για τοκογλυφία. Η αφετηρία που περιγράφεται δεν είναι αόριστη. Συνδέεται με τον τρόπο πληρωμής του ίδιου στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς αναφέρει ότι πολλές αμοιβές του καταβάλλονταν με επιταγές. Αυτό, κατά την κατάθεσή του, προκαλούσε καθυστερήσεις και πίεση ρευστότητας, κυρίως επειδή έπρεπε να πληρώνει προσωπικό και τρέχουσες υποχρεώσεις με μετρητά, σε χρόνο που η επιταγή δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε διαθέσιμο χρήμα.

Εκεί, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, στράφηκε στους δύο αστυνομικούς ζητώντας άμεσα μετρητά, παραδίδοντάς τους τις επιταγές για να τις εξαργυρώσουν οι ίδιοι. Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τους εμπιστεύθηκε λόγω της ιδιότητάς τους ως αστυνομικών, όμως η περιγραφή του καταλήγει σε συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση, καθώς αναφέρει ότι κάθε φορά του παρακρατούσαν 25% επί του ποσού της επιταγής ως τόκο.

Παράλληλα, στο ίδιο σώμα καταγγελίας προστίθεται και δεύτερος τρόπος χρηματοδότησης. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι όταν χρειαζόταν μετρητά, αντί για επιταγές, λάμβανε απευθείας δανεισμό, με επιτόκιο 50% τον μήνα. Η αναφορά αυτή λειτουργεί ως βασικό θεμέλιο του τοκογλυφικού χαρακτηρισμού που διερευνάται, επειδή αποτυπώνει επιτόκιο δυσανάλογο και εκτός συνήθους τραπεζικής ή εμπορικής πρακτικής.

Η εκτίναξη της οφειλής και το ποσό των 36.000 ευρώ

Η κατάθεση δεν μένει στην περιγραφή του μηχανισμού. Περιλαμβάνει και αριθμητικό αποτέλεσμα. Ο 43χρονος κατέθεσε ότι τον Μάρτιο ή Απρίλιο 2022 η συνολική οφειλή του προς τους 2 αστυνομικούς είχε φτάσει στα 36.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 20.000 ευρώ τα χαρακτηρίζει ως το αρχικό κεφάλαιο που είχε λάβει περίπου 1,5 μήνα νωρίτερα, ενώ τα 16.000 ευρώ τα παρουσιάζει ως τοκογλυφικό ωφέλημα που του ζητούσαν.

Στο σημείο αυτό η δικογραφία αποκτά δεύτερο κέντρο βάρους. Η αδυναμία αποπληρωμής, όπως περιγράφεται, δεν οδηγεί σε διακανονισμό ή σε νέα παράταση, αλλά σε μετατόπιση της πίεσης προς περιουσιακά στοιχεία, κάτι που συνδέεται πλέον με απάτη μεγάλης αξίας και όχι μόνο με τοκογλυφία.

Τα 9 διαμερίσματα στην οδό Μανδηλαρά

Ο καταγγέλλων περιγράφει ότι για να αποπληρώσει την οφειλή του, παραχώρησε τη διαχείριση 9 διαμερισμάτων σε πολυκατοικία στη Ρόδο, στην οδό Μανδηλαρά. Τα διαμερίσματα αυτά, όπως αναφέρει, τα είχε ανακαινίσει με δικά του έξοδα και το κόστος της ανακαίνισης τοποθετείται στο ποσό των 124.000 ευρώ. Παράλληλα, δηλώνει ότι τα υπενοικίαζε βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού 10ετούς διάρκειας με τον ιδιοκτήτη τους, στοιχείο που δείχνει ότι η οικονομική του δραστηριότητα δεν ήταν απλή κατοχή ακινήτων, αλλά επένδυση και εκμετάλλευση μέσω υπεκμίσθωσης.

Σύμφωνα με την κατάθεση, το σχέδιο που παρουσιάζεται ως συμφωνία ήταν συγκεκριμένο. Ο καταγγέλλων θα έλυνε το υφιστάμενο ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη και θα συντασσόταν νέο, με τους ίδιους όρους, δεκαετή διάρκεια και δυνατότητα υπενοικίασης, ώστε οι δύο αστυνομικοί να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικά τα διαμερίσματα. Σε αντάλλαγμα, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι θα λάμβανε 88.000 ευρώ, ποσό που παρουσιάζει ως διαφορά μεταξύ της δαπάνης ανακαίνισης 124.000 ευρώ και του χρέους των 36.000 ευρώ.

Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται η ημεδαπή 37 ετών. Αντί το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό να συναφθεί στο όνομα των αστυνομικών, καταγράφεται ότι συντάχθηκε μεταξύ του ιδιοκτήτη των διαμερισμάτων και της ημεδαπής, η οποία αναφέρεται ως σύζυγος του 37χρονου αστυνομικού. Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι δεν έλαβε ποτέ τα 88.000 ευρώ και ότι στη συνέχεια κατέληξε να χάσει συνολικά την επένδυσή του των 124.000 ευρώ. Περιγράφει επίσης ότι αντιλήφθηκε πως σκοπός των 2 αστυνομικών ήταν εξαρχής να αποκτήσουν την εκμετάλλευση των διαμερισμάτων που είχαν ανακαινιστεί και ότι η πίεση ασκήθηκε μέσω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί σε τόκους που χαρακτηρίζει υπέρογκους και σε χρέος που αυξανόταν με ταχύ ρυθμό, σε συνδυασμό με την υπόσχεση ότι θα του καταβληθεί η διαφορά.

Το συμφωνητικό που εμφανίζεται ως επιβεβαιωτικό στοιχείο

Η δικογραφία δεν αφήνει το περιστατικό μόνο στη σφαίρα της καταγγελίας. Καταγράφεται ότι πράγματι στις 01.05.2022 υπογράφηκε συμφωνητικό μίσθωσης 3 διαμερισμάτων στο ίδιο κτήριο, με διάρκεια από 01.06.2022 έως 30.04.2032 και μηνιαίο μίσθωμα 1.700 ευρώ. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται ως επιβεβαίωση ότι η 37χρονη εμφανίζεται ως συμβαλλόμενη σε μίσθωση που αφορά στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, συνεπώς ότι υφίσταται πράγματι μεταβολή στη διαχείριση, όπως περιγράφεται στην ένορκη κατάθεση.

Η άρση τραπεζικού απορρήτου

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αιτήθηκε άρση τραπεζικού απορρήτου για την περίοδο 01.01.2023 έως 30.07.2025, η οποία διατάχθηκε με διάταξη της εποπτεύουσας Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών στις 12.08.2025. Ζητήθηκε πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και πλήρη στοιχεία κινήσεων λογαριασμών, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων εταιρεία, οι δύο αστυνομικοί και η ημεδαπή 37 ετών.

Από την ανάλυση φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων που περιγράφεται, για τον αστυνομικό 37 ετών αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2023 και 2024 πιστώθηκαν συνολικά 109.922 ευρώ σε μετρητά σε διάφορους λογαριασμούς που συνδέονται με τον ίδιο, με τη σύζυγο του, καθώς και με την εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 50% και διαχειριστής. Επιπλέον, καταγράφονται μεταφορές χρημάτων προς πρόσωπο που περιγράφεται ως συνέταιρος του καταγγέλλοντος, και στη συνέχεια εισροές 20.600 ευρώ από εταιρεία που συνδέεται με τα ίδια πρόσωπα, με αιτιολογήσεις μεταφοράς όπως «filika», «krostameno» και «Misodosia», όπως καταγράφονται.

Η δικογραφία κάνει μνεία ότι το συνολικό ποσό που πιστώθηκε εμφανίζεται υπερδιπλάσιο των συνολικών εσόδων που δηλώνονται στα φορολογικά έτη 2023 και 2024. Τα δηλωθέντα έσοδα αναφέρονται στο ποσό των 49.325,63 ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα στην ίδια περίοδο στο ποσό των 57.195,18 ευρώ.

Για τον 41χρονο αστυνομικό αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2023 και 2024 πιστώθηκαν συνολικά 128.450 ευρώ σε λογαριασμούς της ίδιας εταιρείας στην οποία εμφανίζεται επίσης ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 50% και διαχειριστής. Και εδώ γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό εμφανίζεται υπερδιπλάσιο των συνολικών δηλωθέντων εσόδων για τα έτη 2023 και 2024, τα οποία αναφέρονται στο ποσό των 40.181,64 ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα στο ποσό των 38.198,09 ευρώ.

Για την 37χρονη καταγράφεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που διακινήθηκαν, πιστώσεις και χρεώσεις, σε όλους τους λογαριασμούς όπου εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος, είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα συνολικά της έσοδα και έξοδα.

Στην οικονομική αποτίμηση εντάσσεται και συγκεκριμένο επεισόδιο, χρονικά οριοθετημένο. Κατά το διάστημα 15.07.2024 έως 02.05.2025 καταγράφεται κατάθεση 100.000 ευρώ σε μετρητά σε λογαριασμό εταιρείας σε τράπεζα. Ακολουθεί αγορά οχημάτων από την ίδια εταιρεία έναντι 52.550 ευρώ.

Συνομιλίες που αποτυπώνουν πρακτικές δανεισμού με επιπλέον όφελος

Από την ακρόαση καταγεγραμμένων συνομιλιών, η δικογραφία αναφέρει ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση ο 37χρονος αστυνομικός φέρεται να δάνεισε χρήματα σε ημεδαπό 54 ετών ζητώντας επιστροφή μεγαλύτερου ποσού, με αναφορά σε «τόκο». Παρατίθενται αποσπάσματα συνομιλίας όπου συζητούνται ποσά 20, 50 και 60 και χρονοδιάγραμμα επιστροφών.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται και συνομιλία της 24.11.2025, όπου ο 37χρονος αστυνομικός δίνει συμβουλές σε συγγενικό του πρόσωπο για τρόπο απόκτησης οφέλους από δανεισμό που υπερβαίνει το θεμιτό ποσοστό τόκου.

Μετρητά, φορολογικό αποτύπωμα και η εικόνα υποδομής για επαναλαμβανόμενο δανεισμό

Στην αποτίμηση περιλαμβάνεται και ένα ακόμη στοιχείο που δένει την οικονομική δραστηριότητα με πρακτικές μετρητών. Αναφέρεται ότι από τις συνομιλίες και από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι δύο αστυνομικοί δεν απέδιδαν το νόμιμο ποσοστό φόρου από επιχειρήσεις τους, καθώς προέτρεπαν πελάτες να πληρώνουν με μετρητά.

Οι συνομιλίες για αγορά οικίας και η αναφορά σε 140.000 ευρώ «μαύρα»

Κατά το διάστημα 15.01.2026 έως 25.01.2026 καταγράφονται συνομιλίες που αφορούν επικείμενη αγορά οικίας από τον 37χρονο αστυνομικό. Στις συνομιλίες αναφέρεται συνολικό τίμημα 370.000 ευρώ και τρόπος αποπληρωμής που περιλαμβάνει 140.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία δεν θα εμφανίζονταν στο συμβόλαιο, και το υπόλοιπο 230.000 ευρώ μέσω δανείου.

Η δικογραφία εντάσσει αυτή την ενότητα στη διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων, με το σκεπτικό ότι τα «μαύρα» μετρητά, όπως αναφέρονται, αποτελούν χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και επιχειρείται να μετατραπούν σε ακίνητη περιουσία.

Η συνομιλία για μεταφορά μέσω Revolut και επιστροφή σε μετρητά

Στην ίδια περίοδο, στις 14.01.2026, καταγράφεται συνομιλία μεταξύ ημεδαπού αστυνομικού 40 ετών και του 37χρονου αστυνομικού. Στο περιεχόμενό της περιγράφεται αίτημα μεταφοράς 1.500 ευρώ μέσω Revolut, χρήματα που ο πρώτος αναφέρει ότι προέρχονται από στοιχηματική δραστηριότητα, με στόχο να μην εμφανιστούν ως εισόδημα. Περιγράφεται συμφωνία να κρατηθούν 150 ευρώ ως προμήθεια και να επιστραφούν 1.350 ευρώ σε μετρητά, κάτι που σύμφωνα με το υλικό υλοποιήθηκε με συνάντηση λίγες ώρες αργότερα.

Η συνομιλία για επιταγή τρίτου και το στοιχείο της «εξαργύρωσης»

Στις 29.01.2026 καταγράφεται συνομιλία μεταξύ των 2 αστυνομικών, όπου ο 37χρονος αναφέρει ότι τρίτο πρόσωπο, ζήτησε βοήθεια με επιταγή. Ο 37χρονος εμφανίζεται να αρνείται επικαλούμενος ότι είναι στη διαδικασία αγοράς κατοικίας, ενώ ο 41χρονος τον προτρέπει να μην μπει ξανά σε τέτοιο «τρυπάκι».

Η συνολική αποτίμηση μετρητών, το ποσό των 369.922 ευρώ και οι κατασχέσεις σε κατοικίες

Συνδυαστικά, από τις άρσεις τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου, αναφέρεται ότι ο 37χρονος αστυνομικός διαχειρίστηκε σε μετρητά τουλάχιστον 369.922 ευρώ από 01.01.2023 έως σήμερα, με επιμέρους αναφορές σε καταθέσεις 109.922 ευρώ, δανεισμό 120.000 ευρώ προς τον ημεδαπό 54 ετών, καθώς και κατοχή 140.000 ευρώ που αναφέρεται ότι προοριζόταν για αγορά κατοικίας.

Στο επιχειρησιακό πεδίο, περιγράφονται ευρήματα από έρευνες σε κατοικίες. Στην κατοικία του 37χρονου αστυνομικού στη Ρόδο αναφέρεται ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 130.000 ευρώ σε φακέλους, καθώς και 4 ατζέντες ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 με χειρόγραφες σημειώσεις. Κατά σωματική έρευνα του ίδιου κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, με αναφορά σε 2 κάρτες SIM.

Στην κατοικία του 41χρονου αστυνομικού στη Ρόδο αναφέρεται ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις που αφορούν χρηματικές συναλλαγές, σημειώσεις που σχετίζονται με κρατήσεις και πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, σημειώσεις που αφορούν επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, καθώς και το ποσό των 90.000 ευρώ και ένα tablet. Κατά σωματική έρευνα του ίδιου κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Αναφέρεται επίσης ότι σε έρευνα σε κατάστημα που διαχειρίζονται από κοινού οι 2 αστυνομικοί, καθώς και σε αποθήκη εταιρείας που συνδέεται με το κατάστημα, δεν βρέθηκε κάτι.

Η εικόνα που σχηματίζει το δεύτερο σκέλος της δικογραφίας

Με βάση το υλικό, το δεύτερο σκέλος της δικογραφίας χτίζεται σε τρία επίπεδα που αλληλοτροφοδοτούνται. Πρώτον, στην ένορκη κατάθεση του υπηκόου Αλβανίας 43 ετών που περιγράφει επιταγές, παρακράτηση 25%, επιτόκιο 50% τον μήνα και μεταφορά διαχείρισης 9 διαμερισμάτων με ζημία που ο ίδιος αποτιμά σε 124.000 ευρώ. Δεύτερον, σε έγγραφα και δεδομένα που δείχνουν συμβάσεις μίσθωσης και οικονομικές κινήσεις, με έμφαση σε καταθέσεις μετρητών και ποσά που εμφανίζονται δυσανάλογα σε σχέση με δηλωμένα εισοδήματα. Τρίτον, σε συνομιλίες και επιχειρησιακά ευρήματα, όπως αναφορές σε δανεισμό με τόκο, κινήσεις με «μαύρα» μετρητά, πρακτικές απόκρυψης προέλευσης χρημάτων και κατασχέσεις σημαντικών ποσών σε κατοικίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δικογραφία δεν αντιμετωπίζει την καταγγελία ως μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ως αφετηρία για να ακολουθηθεί η διαδρομή του χρήματος, από την επιταγή και το μετρητό μέχρι την αγορά περιουσίας και την αποτύπωση τραπεζικών και φορολογικών αποκλίσεων