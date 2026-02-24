menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ρόδος: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τα 7 κιλά κοκαΐνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ελέύθεροι με περιοριστικούς όρους κρίθηκαν την Δευτέρα μετά τις απολογίες τους, με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή Ρόδου οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης 7 κιλών κοκαΐνης στη Ρόδο.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Ροδιακή”, πρόκειται για έναν 46χρονο αλλοδαπό κι έναν 32χρονο Έλληνα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 20 άτομα.

Οι δύο απολογούμενοι, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους κ.κ. Άκη Δημητριάδη και Δήμο Μουτάφη, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν δια μέσω των δικηγόρων τους, ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα τους καταλογίζονται.

Σε βάρος των συλληφθέντων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για:

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

– Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Συνολικά, οι ποινικές διώξεις αφορούν τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 40,46 και 37 ετών, έναν Έλληνα στρατιωτικό ηλικίας 42 ετών και έναν Έλληνα ιδιώτη ηλικίας 34 ετών. Στη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 20 άτομα από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα δύο έγκλειστα στις φυλακές.

Παράλληλα, οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σχηματίσει και μία δεύτερη δικογραφία στην οποία κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στη Ρόδο καθώς επίσης και σε μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση για τα αδικήματα της τοκογλυφίας, απάτης, συνέργειας σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η διερεύνηση της υπόθεσης για τα ναρκωτικά ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που τους έγινε στις 26 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την οποία ο ένας εκ των αστυνομικών, ηλικίας 38 ετών, φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, την οποία φέρονταν να προμηθεύονταν μέσω πλοίου που έρχονταν στο νησί της Ρόδου.

Ο 38χρονος αστυνομικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φέρονταν να προέβαινε σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα, μέσω αγοράς ακινήτων αλλά και μέσω εταιρείας ενοικιαζομένων οχημάτων η οποία ήταν ιδιοκτησίας τού εν λόγω αστυνομικού και του 42χρονου συναδέλφου του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στον ανακριτή Ρόδου αύριο Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum