Ρόδος: Διάσωση τυφλής ελαφίνας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ψίνθου στη Ρόδο, όπου μια τυφλή ελαφίνα εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε παγωμένο ποτάμι, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Οπως μετέδωσε η εφημερίδα: “Ροδιακή”, μετά από ενημέρωση πολιτών, άνθρωποι του Κυνοκομείου Ρόδου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, να απεγκλωβίσουν το ζώο και να το μεταφέρουν για περίθαλψη σε κτηνιατρείο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ήταν μια μάχη με τον χρόνο. Και με την ελπίδα.
Μέσα σε ένα παγωμένο ποτάμι, σε ένα από τα πιο δύσβατα σημεία της Ψίνθου, μια τυφλή ελαφίνα στεκόταν ακίνητη. Δεν πάλευε. Δεν προσπαθούσε να φύγει. Απλώς περίμενε. Σαν να είχε αποδεχτεί το τέλος της.

Για περισσότερο από δύο εβδομάδες περιπλανιόταν μόνη της. Χωρίς να βλέπει. Χωρίς κατεύθυνση. Είχε βρει εκείνο το σημείο για να προστατευτεί από την κακοκαιρία και τα άλλα ζώα. Ήταν το μοναδικό της καταφύγιο.

Όταν με ειδοποίησαν η Δέσποινα και ο Δημήτρης, ήξερα πως δεν υπήρχε επιλογή. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα σκυλιά. Είμαστε εδώ για κάθε πλάσμα που υποφέρει σιωπηλά. Για κάθε ζωή που αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Το έδαφος επικίνδυνο. Η επιχείρηση απαιτούσε δύναμη, υπομονή και απόλυτη προσοχή. Μαζί με τον Δημήτρη, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να την πλησιάσουμε… και τελικά να την απεγκλωβίσουμε.

Τη στιγμή που την κρατούσαμε, ένιωθες κάτι που δεν περιγράφεται. Δεν έβλεπε. Μα εμπιστεύτηκε. Δεν αντιστάθηκε. Σαν να ήξερε πως ήμασταν εκεί για να τη σώσουμε.

Σήμερα βρίσκεται στο κτηνιατρείο του κυρίου Μαργέ και λαμβάνει τη φροντίδα που τόσο καιρό της έλειπε.

Και αυτή τη φορά… δεν περίμενε το τέλος.
Περίμενε εμάς.

Γιατί όσο υπάρχει έστω και μια ανάσα, υπάρχει λόγος να παλεύουμε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

