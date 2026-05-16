Ρόδος: Ατιμώρητος κρίθηκε 48χρονος – Βιντεοσκόπησε και κοινοποίησε στο διαδίκτυο κλιμάκιο του Λιμενικού

Ένοχος αλλά ατιμώρητος κρίθηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου 48χρονος ο οποίος το διάστημα της πανδημίας είχε βιντεοσκοπήσει με το κινητό του τηλέφωνο, κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου που διενεργούσε ελέγχους για την τήρηση των μέτρων και είχε αναρτήσει το βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση του, σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα “Ροδιακή”, ο 48χρονος παραπέμφθηκε και δικάστηκε χθες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων όπου το δικαστήριο, αφού έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων υπεράσπισης κ.κ. Στέλιου Κιουρτζή και Κάτιας Λαουδίκου, τον έκρινε ένοχο αλλά ατιμώρητο.

Ενώπιον του δικαστηρίου επισημάνθηκε μεταξύ άλλων πως η βλάβη που υπήρξε από την ενέργεια αυτή του 48χρονου «ήταν ιδιαιτέρως μικρής βαρύτητας» καθώς στη συνέχεια επιδεικνύοντας ειλικρινή μεταμέλεια ο κατηγορούμενος «αποκατέστησε στο μέτρο του δυνατού την προσβολή του εννόμου αγαθού βλάβη» αποσύροντας το υλικό που είχε αναρτηθεί.

Το περιστατικό σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε συμβεί την 1η Απριλίου 2020 σε παραλία της πόλης της Ρόδου.