Ρόδος: Αθωώθηκε 19χρονη που είχε συλληφθεί για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικη

Η 19χρονη δικάστηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου και κρίθηκε αθώα.

Η 19χρονη δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι βρίσκονταν στην επιχείρηση για λίγο αντικαθιστώντας την υπεύθυνη και πως δεν αντιλήφθηκε πως οι δύο κοπέλες ήταν ανήλικες.

Σε ότι αφορά τις μητέρες και τις δύο 16χρονες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία στις 29 Απριλίου στις 10.30 το βράδυ η μία από τις δύο ανήλικες αγόρασε από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται η 19χρονη δύο μπύρες.

Οι δύο ανήλικες στη συνέχεια κατανάλωσαν το αλκοόλ κάνοντας χρήση και ναρκωτικής ουσίας (τσιγαριλίκι κάνναβης), όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα η μία εξ αυτών ηλικίας 16 ετών να μεταφερθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπύρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.