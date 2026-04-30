menu
24.4 C
Chania
Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ρόδος: Αθωώθηκε 19χρονη που είχε συλληφθεί για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε μία 16χρονη στο νοσοκομείο της Ρόδου μετά από χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να έκανε μαζί με μία επίσης ανήλικη φίλη της.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα “Ροδιακή”, από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού σχηματίστηκε ποινική δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται οι δύο ανήλικες, οι μητέρες τους αλλά και η 19χρονη υπάλληλος επιχείρησης που τους πούλησε το αλκοόλ.

Η 19χρονη δικάστηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου και κρίθηκε αθώα.

Η 19χρονη δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι βρίσκονταν στην επιχείρηση για λίγο αντικαθιστώντας την υπεύθυνη και πως δεν αντιλήφθηκε πως οι δύο κοπέλες ήταν ανήλικες.

Σε ότι αφορά τις μητέρες και τις δύο 16χρονες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία στις 29 Απριλίου στις 10.30 το βράδυ η μία από τις δύο ανήλικες αγόρασε από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται η 19χρονη δύο μπύρες.

Οι δύο ανήλικες στη συνέχεια κατανάλωσαν το αλκοόλ κάνοντας χρήση και ναρκωτικής ουσίας (τσιγαριλίκι κάνναβης), όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα η μία εξ αυτών ηλικίας 16 ετών να μεταφερθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπύρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum