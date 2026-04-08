Ρόδος: Ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που… «λεηλατούσαν» εστιατόριο

Δύο ανήλικοι, 14 και 12 χρονών, κατελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα να «λεηλατούν» ταβέρνα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πρώτος αλλά και να κινηθεί ποινική διαδικασία εις βάρος των γονιών τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η τοπική εφημερίδα: “Ροδιακή”, γύρω στη 1:25’ σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, το πρωί, οι δύο ανήλικοι κατελήφθησαν από τον ιδιοκτήτη να βρίσκονται μέσα στην ταβέρνα του στη Ρόδο και να τη «λεηλατούν», όταν χτύπησε ο συναγερμός.

Αμέσως, εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία και μετέβησαν επιτόπου αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρόδου που κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω τους δύο ανηλίκους.

Όπως προβλέπεται από τον νόμο, συνελήφθη ο 14χρονος ενώ για τον 12χρονο θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, λόγω ιδιαίτερα μικρής ηλικίας για τον νόμο.

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, θα κινηθεί και ποινική διαδικασία εις βάρος των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

