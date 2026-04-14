Rock & Roll Hall of Fame 2026: Οι θρυλικοί καλλιτέχνες που εισάγονται

Οι Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade και Joy Division/New Order, κέρδισαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τους Wu-Tang Clan, που ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά και τον αείμνηστο Luther Vandross.

Οι φετινοί εισαχθέντες ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «American Idol» από τον Ryan Seacrest και τον Lionel Richie.

Σύμφωνα με το ΑP, οι καλλιτέχνες γίνονται επιλέξιμοι για ένταξη 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης εμπορικής τους ηχογράφησης. Οι τελικοί νικητές προκύπτουν μετά από ψηφοφορία περισσότερων από 1.200 καλλιτεχνών, ιστορικών της μουσικής και στελεχών της βιομηχανίας.