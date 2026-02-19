Ριζίτικο τραγούδι: Πολύτιμη παρακαταθήκη η Συλλογή του Ι. Μάντακα

1 από 2

Τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές να έρθουν σε επαφή µε πρωτογενείς καταγραφές ριζίτικων τραγουδιών δίνει το βιβλίο «Συλλογή Ιωάννου Ν. Μάντακα – Ηχογραφήσεις ριζίτικου τραγουδιού» που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οι φίλοι του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και το Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Την αποµαγνητοφώνηση, έρευνα και τεκµηρίωση του αρχειακού υλικού έκανε ο ∆ηµήτρης Κολλίντζας, ενώ την εισαγωγή και την επιµέλεια της έκδοσης έκανε ο Κωνσταντίνος Φουρναράκης.

«Το βιβλίο δηµιουργήθηκε από τις αποµαγνητοφωνήσεις και την τεκµηρίωση που είχε συλλέξει ο αείµνηστος Γιάννης Μάντακας και τη συλλογή αυτή την είχε καταθέσει στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης», σηµείωσε, µιλώντας στα «Χ.ν.», ο Κωνσταντίνος Φουρναράκης και υπογράµµισε το τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συλλογή Μάντακα. Ειδικότερα, όπως τόνισε, τα στοιχεία που κάνουν ξεχωριστή τη συλλογή Μάντακα είναι το ό,τι περιλαµβάνονται σε αυτήν υλικό από πρωτογενή έρευνα, δηλαδή που συγκέντρωσε ο ίδιος µαγνητοφωνώντας ριζίτες να αποδίδουν ριζίτικα.

«Το δεύτερο στοιχείο είναι οι παραλλαγές, που δηλώνουν τη αυθεντικότητα και την παλαιότητα των ριζίτικων τραγουδιών που κατέγραψε», επεσήµανε ο κ. Φουρναράκης και πρόσθεσε ότι το τρίτο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ο Μάντακας µέσα από την έρευνά του προβάλλει τους τραγουδιστές κάτι που δεν κάνουν άλλοι ερευνητές. Καταλήγοντας, ο κ. Φουρναράκης ανέφερε ότι θα ακολουθήσει µια επόµενη έκδοση, όπου το Ι.Α.Κ. θα συντονίσει µια έρευνα από οµάδες των ριζιτών και µουσικολόγων ώστε να καταγραφούν και οι ριζίτικοι σκοποί και µελωδίες. Μάλιστα, επεσήµανε ότι για την έκδοση αυτή έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να την στηρίξουν οι Κρήτες της Αµερικής.

Ο ∆ηµήτρης Κολλίντζας, που έκανε την αποµαγνητοφώνηση, έρευνα και τεκµηρίωση του αρχειακού υλικού, ανέφερε ότι η συλλογή Μάντακα περιλαµβάνει περισσότερα από 300 τίτλους τραγουδιών, πάνω από 1000 ερµηνείες και περισσότερους από 100 ερµηνευτές, οι περισσότεροι ταυτοποιηµένοι: «Είναι πολύ σηµαντικό εκτείνονται χρονικά από το 1975 έως το 2008-2009 κι ακούς παραλλαγές από άτοµα που είχαν γεννηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα κι εποµένως έφεραν άλλα βιώµατα και ακούσµατα».

Ο Γιώργος Σταυρουλάκης, µέλος της «Ριζίτικης παρέας του Αγίου Στυλιανού», υπογράµµισε την πολύτιµη συλλεκτική εργασία του Γιάννη Μάντακα: «Είναι µια παρακαταθήκη για τους νεότερους», τόνισε.

Για το βιβλίο µίλησαν ακόµα οι Ερατοσθένης Καψωµένος, οµότιµος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Εµµ. Σειραγάκης, επίκουρος καθηγητής Θεατρολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και Νίκος Αποστολάκης, τραγουδιστής – ερευνητής ριζίτικου.

Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο οποίος στάθηκε στην πολύπλευρη προσφορά του Ι. Μάντακα και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ι.Α.Κ. Μέλπω Σκουλά που µίλησε για την αξία της έκδοσης στην εποχή της παγκοσµιοποίησης.

Η κόρη του Γ. Μάντακα, Κατερίνα, αναφέρθηκε στη σχέση του πατέρα της µε την παράδοση, την οποία θεωρούσε ως ζωντανό στοιχείο της συλλογικής συνείδησης, ενώ ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Φορέων Ριζίτικου Τραγουδιού Ευτύχης Κοπασάκης υπογράµµισε το χρέος των νεότερων γενεών να διασώσουν το αυθεντικό ριζίτικο τραγούδι.

Εκ µέρους των «Κρητικών Μαδάρων» και της «Λακκιώτικης Παρέας» έγιναν χαιρετισµοί όπου επισηµάνθηκε η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του Γιάννη Μάντακα στην υπόθεση της παράδοσης.

Επίσης, διαβάστηκαν χαιρετισµοί της υφυπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη και του βουλευτή Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης ριζίτικα τραγούδια απέδωσε η χορωδία του Ιστορικού, Λαογραφικού, Καλλιτεχνικού Συλλόγου «Κρητικές Μαδάρες».