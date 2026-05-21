Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος

Ρευματοκλοπή, φέρεται να διαπιστώθηκε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τεχνικό έλεγχο που πραγματοποίησε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, είχε παραβιαστεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται από τον μετρητή το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον μετρητή.

Για την υπόθεση συνελήφθη υπάλληλος του καταστήματος, 41 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.