menu
21.7 C
Chania
Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ρευματικά νοσήματα και πνεύμονας – Επιστημονική ημερίδα στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Η ζημιά που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στον πνεύμονα συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στην ημερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης το απόγευμα της Τετάρτης στο χώρο της “Τράπεζας Χανίων”.

“Πνευμονικές νόσοι – Πνευμονική Ίνωση” το θέμα της ημερίδας με την κ. Κατερίνα Πατερομιχελάκη, ρευματολόγο, ειδικευμένη στη Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ να τονίζει πως «τα ρευματικά νοσήματα αρκετά συχνά μπορεί να προσβάλλουν τον πνεύμονα. Οπότε χρειάζεται αυτό να το έχουμε κατά νου έτσι ώστε να το ψάξουμε εάν χρειαστεί και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Τα ρευματικά νοσήματα είναι συστηματικά νοσήματα, το οποίο σημαίνει ότι η φλεγμονή δεν πηγαίνει μόνο στις αρθρώσεις, πηγαίνει και στον πνεύμονα, μπορεί να πάει στην καρδιά, μπορεί να πάει στα μάτια. Ο οργανισμός επιτίθεται στον εαυτό του, ένα από τα όργανα είναι ο πνεύμονας, το οποίο συνήθως δημιουργεί πνευμονική ίνωση, δηλαδή ουλές, φλεγμονές».
Η ίδια πρόσθεσε πως τα συμπτώματα είναι δυσκολία στην ανάσα, δύσπνοια και γίνονται αντιληπτά ανεβαίνοντας σκάλες, όπως επίσης ο ξηρός βήχας ή βήχας με φλέματα, κόπος, βάρος στο στήθος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί στο πνευμονολόγο, να κάνει κάποια αξονική στον θώρακα για το αν υπάρχουν ενδείξεις ίνωσης, σπιρομέτρηση κα.
Για την πρόληψη η κ. Πατερομιχελάκη εξήγησε πως απαιτείται θεραπεία του αυτοάνψσου νοσήματος και κόψιμο του καπνίσματος.

Από τη μεριά του ο κ. Στέλιος Βιττωράκης πνευμονολόγος, υπεύθυνος ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ρωτήθηκε για τα διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι γιατροί και απάντησε πως «σίγουρα η αξονική θώρακος είναι μια βασική εξέταση γιατί μας δείχνει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το είδος της προσβολής. Από κει και ύστερα υπάρχουν λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα που κάνουν οι πνευμονολόγοι που δείχνουν σε ποιο σημείο έχει γίνει η προσβολή του πνεύμονα και σε τι βαθμό. Για παράδειγμα, η σπιρομέτρηση μας δείχνει αν υπάρχει κάποια δυσκολία στην είσοδο του αέρα στους πνεύμονες. Άλλη εξέταση είναι οι στατικοί πνευμονικοί όγκοι, όταν ο πνεύμονας παθαίνει ίνωση σε κάποιο βαθμό συρρικνώνεται, μικραίνει το μέγεθός του, δεν μπορεί να κρατήσει μέσα πολύ αέρα. Αυτό φαίνεται με αυτές τις πολύ ειδικές εξετάσεις και άλλες εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο».
Για το σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης η κ. Ελπίδα Τσουρλιδάκη υπογράμμισε πως η ημερίδα είχε ως στόχο να καλύψει κενά στην ενημέρωση που υπάρχει για θέματα ρευματοπαθειών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum