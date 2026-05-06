Ρευματικά νοσήματα και πνεύμονας – Επιστημονική ημερίδα στα Χανιά

Η ζημιά που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στον πνεύμονα συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στην ημερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης το απόγευμα της Τετάρτης στο χώρο της “Τράπεζας Χανίων”.

1 από 2

“Πνευμονικές νόσοι – Πνευμονική Ίνωση” το θέμα της ημερίδας με την κ. Κατερίνα Πατερομιχελάκη, ρευματολόγο, ειδικευμένη στη Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ να τονίζει πως «τα ρευματικά νοσήματα αρκετά συχνά μπορεί να προσβάλλουν τον πνεύμονα. Οπότε χρειάζεται αυτό να το έχουμε κατά νου έτσι ώστε να το ψάξουμε εάν χρειαστεί και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Τα ρευματικά νοσήματα είναι συστηματικά νοσήματα, το οποίο σημαίνει ότι η φλεγμονή δεν πηγαίνει μόνο στις αρθρώσεις, πηγαίνει και στον πνεύμονα, μπορεί να πάει στην καρδιά, μπορεί να πάει στα μάτια. Ο οργανισμός επιτίθεται στον εαυτό του, ένα από τα όργανα είναι ο πνεύμονας, το οποίο συνήθως δημιουργεί πνευμονική ίνωση, δηλαδή ουλές, φλεγμονές».

Η ίδια πρόσθεσε πως τα συμπτώματα είναι δυσκολία στην ανάσα, δύσπνοια και γίνονται αντιληπτά ανεβαίνοντας σκάλες, όπως επίσης ο ξηρός βήχας ή βήχας με φλέματα, κόπος, βάρος στο στήθος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί στο πνευμονολόγο, να κάνει κάποια αξονική στον θώρακα για το αν υπάρχουν ενδείξεις ίνωσης, σπιρομέτρηση κα.

Για την πρόληψη η κ. Πατερομιχελάκη εξήγησε πως απαιτείται θεραπεία του αυτοάνψσου νοσήματος και κόψιμο του καπνίσματος.

Από τη μεριά του ο κ. Στέλιος Βιττωράκης πνευμονολόγος, υπεύθυνος ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ρωτήθηκε για τα διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι γιατροί και απάντησε πως «σίγουρα η αξονική θώρακος είναι μια βασική εξέταση γιατί μας δείχνει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το είδος της προσβολής. Από κει και ύστερα υπάρχουν λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα που κάνουν οι πνευμονολόγοι που δείχνουν σε ποιο σημείο έχει γίνει η προσβολή του πνεύμονα και σε τι βαθμό. Για παράδειγμα, η σπιρομέτρηση μας δείχνει αν υπάρχει κάποια δυσκολία στην είσοδο του αέρα στους πνεύμονες. Άλλη εξέταση είναι οι στατικοί πνευμονικοί όγκοι, όταν ο πνεύμονας παθαίνει ίνωση σε κάποιο βαθμό συρρικνώνεται, μικραίνει το μέγεθός του, δεν μπορεί να κρατήσει μέσα πολύ αέρα. Αυτό φαίνεται με αυτές τις πολύ ειδικές εξετάσεις και άλλες εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο».

Για το σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης η κ. Ελπίδα Τσουρλιδάκη υπογράμμισε πως η ημερίδα είχε ως στόχο να καλύψει κενά στην ενημέρωση που υπάρχει για θέματα ρευματοπαθειών.