Ευθύβολα και μη

Ρευµατο…παθής Ελλάς 2.0

Νεκτάριος Κακατσάκης
«Μια βροχή θα µας σώσει», τραγουδούσε ο Τουρνάς και είχε τα δίκια του ο άνθρωπος! Το τραγούδι του εξιστορούσε την κατάσταση µίας ποδοσφαιρικής οµάδας που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο! Αγύµναστοι παίκτες απροπόνητοι, προπονητής άλλ’ αντ’ άλλων, αποτελέσµατα χάλια, οπότε η ευχή του ήταν να γίνει κατακλυσµός και να µην διεξαχθεί ο αγώνας!
Η ευχή του ενός όµως µπορεί να αποτελεί κατάρα για κάποιον άλλο!
Στη δε περίπτωση µας -που είµαστε και περιπτωσάρα, να τα λέµε κι αυτά- λίγη βροχούλα και λίγος αέρας είναι αρκετά για να παραλύσει το σύµπαν!
Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό!
Στην Ελλάδα της… καλοκαιρίας, της ανοµβρίας, της λειψυδρίας, ναι στην ντεµέκ Ελλάδα 2.0, και µάλιστα σε µία από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας (ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία µας, µην το ξεχνάµε), µια βροχή και ένας άνεµος, µπορούν να µας κατεβάζουν τις ασφάλειες και να µας ανάβουν όλων εµάς τα… λαµπάκια! Τι ’χες Γιάννη, τι ’χα πάντα! Ποιος δίνει σηµασία; Ποιος θα µας ενηµερώσει;
Εξάλλου, τώρα που βρισκόµαστε στα τελειώµατα µιας ακόµη τουριστικής σεζόν -που δεν έχουµε ξένους να µας κρίνουν- εµείς οι ιθαγενείς δεν φτουράµε! Θα τη βγάλουµε και πάλι µε… τα καθρεπτάκια που µας πωλούν τοις µετρητοίς! Βέέέβαια! Θες κίτρινο, θες µπλε, θες φούξια µε βούλες πρόγραµµα για τους λογαριασµούς σου; Όλα υπάρχουν, αυξηµένα, τσιµπηµένα µεν, χρωµατιστά δε!
Ποιος µπορεί να βγάλει άκρη και συµπέρασµα;
Μας έφτασαν στο σηµείο να έχουµε γίνει φοβικοί απέναντι στο… αεράκι ή στο σιγανοψιχάλισµα!
Για υστερόγραφο αφήνω το άσµα: “Tρέµω της βροχής τις στάλες”, και δώστε βάση βάση στην πενιά!

Τρέµω της βροχής τις στάλες
αλλά κάθοµαι στις σκάλες,
ρεύµα κόπηκε στο σπίτι
και να µπω δεν θέλω µπίτι.

Τι να κάνω µες στο σκότος
µένω όξω, είµαι κι ο πρώτος
κι ας τις τρέµω δυό-τρεις στάλες
απ’ το σκότος καλλιά είν’ οι σκάλες.

Στην Ελλάς 2.0
όλα είναι στο µηδέν
κι εσύ πλέρωνε σαν βλαξ
Βρεκεκέξ, κουάξ κουάξ!

