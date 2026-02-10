Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στην οδο Αρκαδίου

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα όταν το πρωί της Τρίτης όταν όπως μεταδίδει το goodnet.gr, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα από παλιό κτίριο στην οδο Αρκαδίου την ώρα που περαστικοί βρίσκονταν στο σημείο καθώς και επαγγελματίες από γειτονικά καταστήματα.

Πρόκειται για ένα από τα παλιά κτίσματα στην αρχή της οδού. Έχουν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα προχωρήσουν στις ενέργειες που απαιτούνται για την απομάκρυνση των υλικών που κατέληξαν στο οδόστρωμα και όσα απαιτούνται για την αποκατάσταση της ασφαλείας στο σημείο.