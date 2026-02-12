Ρέθυμνο: Βράβευση του Anysma για το αποτύπωμά του στην Πράσινη Ανάπτυξη

Σημαντική διάκριση απέσπασε το Anysma (εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε ειδικευμένους τομείς των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων) στο πλαίσιο της 2ης Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, λαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία «Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Κρήτης.Το βραβείο απονεμήθηκε στον ιδρυτή και επικεφαλής του Anysma, κ. Σπύρο Καλησπεράκη, από τον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμο Σενετάκη, στο πλαίσιο της τελετής απονομής του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Η βράβευση εντάσσεται στη θεσμική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου για την ανάδειξη και επιβράβευση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων δράσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το Anysma διακρίθηκε για τη σταθερή προσήλωσή του στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης και ειδικότερα του Ρεθύμνου, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που συνδυάζουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αυτοματισμούς και Έξυπνα κτίρια. Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας και έργα που ξεπερνούν τα 2 MW, το Anysma συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση επιχειρήσεων και οργανισμών σε ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και επικεφαλής του Anysma, Σπύρος Καλησπεράκης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου μας τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες με πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με συνέπεια να κάνουμε την ενεργειακή μετάβαση πράξη και να υλοποιούμε τεχνολογίες που θα φέρουν το Ρέθυμνο σε μια νέα εποχή ενεργειακής αυτονομίας και βιωσιμότητας».