menu
15.6 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ρέθυμνο: Βράβευση του Anysma για το αποτύπωμά του στην Πράσινη Ανάπτυξη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σημαντική διάκριση απέσπασε το Anysma (εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε ειδικευμένους τομείς των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων) στο πλαίσιο της 2ης Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, λαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία «Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Κρήτης.Το βραβείο απονεμήθηκε στον ιδρυτή και επικεφαλής του Anysma, κ. Σπύρο Καλησπεράκη, από τον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμο Σενετάκη, στο πλαίσιο της τελετής απονομής του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Η βράβευση εντάσσεται στη θεσμική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου για την ανάδειξη και επιβράβευση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων δράσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το Anysma διακρίθηκε για τη σταθερή προσήλωσή του στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης και ειδικότερα του Ρεθύμνου, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που συνδυάζουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αυτοματισμούς και Έξυπνα κτίρια. Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας και έργα που ξεπερνούν τα 2 MW, το Anysma συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση επιχειρήσεων και οργανισμών σε ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και επικεφαλής του Anysma, Σπύρος Καλησπεράκης, ανέφερε:
«Η συγκεκριμένη διάκριση από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου μας τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες με πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με συνέπεια να κάνουμε την ενεργειακή μετάβαση πράξη και να υλοποιούμε τεχνολογίες που θα φέρουν το Ρέθυμνο σε μια νέα εποχή ενεργειακής αυτονομίας και βιωσιμότητας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum