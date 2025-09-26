menu
Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρέθυμνο: «Βραδιά του Ερευνητή 2025» στο ΕΛΜΕΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη «Βραδιά του Ερευνητή 2025» φιλοξενεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), και, συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ (IPPL) στο Ρέθυμνο. Η εκδήλωση, που είναι μέρος του ευρωπαϊκού έργου «Science Odyssey: Research Missions Under Starry Skies» και του θεσμού European Researchers’ Night, ανοίγει τις πόρτες της σε όλους, με δωρεάν είσοδο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

Δράσεις και Εργαστήρια για Όλες τις Ηλικίες
«Από τις 17:00 έως τις 23:00, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλήρες πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, καινοτομία και διαδραστικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ζωντανές Επιδείξεις & Εργαστήρια: Επισκεφτείτε τα προηγμένα εργαστήρια του IPPL και παρακολουθήστε ζωντανά πειράματα, όπως τη γένεση άστρου, τη χρήση λέιζερ ακτίνων-Χ και την απεικόνιση ήχου με την τεχνική ESPI.
Σύνδεση με το CERN: Συνδεθείτε ζωντανά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και παρακολουθήστε την παρουσίαση «A journey to the beginning of the universe».
Παρουσιάσεις: Ενημερωθείτε για την τεχνητή νοημοσύνη, τη φυσική υψηλών ενεργειών και την εκπαιδευτική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής.
Διαδραστικές «Γωνιές»: Ανακαλύψτε τις γωνιές “Citizens Science Corner”, “ScienceHERoes – Γωνία Ισότητας”, και “EU Missions Corner”, όπου θα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά και να συνομιλήσετε με ερευνητές.
Καλλιτεχνικές & Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες: Απολαύστε μουσική, κεράσματα και συμμετέχετε σε παιχνίδια, κατασκευές και κουίζ στον υπαίθριο χώρο του Ινστιτούτου.
Βραδινή μουσική και κεράσματα στον υπαίθριο χώρο του Ινστιτούτου.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις πτυχές της έρευνας και της καινοτομίας, μέσα από μία εκδήλωση με πραγματικά εορταστικό χαρακτήρα.
Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ (IPPL) του ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας στην επιστήμη του πλάσματος και της τεχνολογίας λέιζερ. Με τη συμμετοχή του σε κορυφαία ερευνητικά έργα και στρατηγικές συνεργασίες, το Ινστιτούτο στοχεύει να φέρει την επιστήμη πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ερευνητική κοινότητα να έρθει σε επαφή με το ευρύ κοινό και να μοιραστεί το πάθος για την επιστήμη. Μέσα από δράσεις, παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες, η εκδήλωση αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως λειτουργία προς όφελος της κοινωνίας. Ελάτε να εξερευνήσετε τον κόσμο της επιστήμης μέσα από μια εορταστική και διαδραστική ατμόσφαιρα, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του IPPL: https://ippl.hmu.gr/».

