Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε 47χρονη πυροσβέστης σε άσκηση – Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται η 47χρονη πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια άσκησης της Πυροσβεστικής με τον προσομοιωτή: «Fire Dragon», στο Ρέθυμνο.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης στο Ρέθυμνο ενώ είχε προηγηθεί παρόμοια άσκηση με τον ίδιο προσομοιωτή στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της άσκησης, η 47χρονη σε κάποια στιγμή γλίστρησε και έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αριστερό αγκώνα.

Η τραυματίας διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου παραμένει νοσηλευόμενη ενώ έχει δεχτεί επισκέψεις από συναδέλφους της και στελέχη της Πυροσβεστικής οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την ίδια και τη δουλειά της στην Υπηρεσία.