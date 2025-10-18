menu
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Ρέθυμνο: Τους έπιασαν στα “πράσα” – Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν χθες Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις ημεδαποί ηλικίας 18, 28 και 30 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «χθες το απόγευμα από αστυνομικούς Του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο 30χρονος κατά το χρόνο που προμήθευε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών τον 28χρονο και συνελήφθησαν. Σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του 28χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης και στον 30χρονο το χρηματικό ποσό των -535- ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 18χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια αυτοσχέδια συσκευασία η οποία περιείχε 16,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».

