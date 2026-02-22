menu
Ρέθυμνο: Τον έδειραν μέσα στα δικαστήρια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στα δικαστήρια Ρεθύμνου καθώς επιτέθηκαν σε κατηγορούμενο κατά την έξοδό του από την δίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η πρώην σύζυγος του συγκεκριμένου άνδρα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του και μετά από μήνυση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες το μεσημέρι ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση επτά συγγενείς της γυναίκας είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει και του έστησαν… καρτέρι λίγο πριν την έξοδο των δικαστηρίων.

Εκεί τον πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ μετά έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αναζητούν τους συγγενείς της γυναίκας που «πρωταγωνίστησαν» σε αυτό το περιστατικό ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για επτά άτομα μεταξύ αυτών και οι γονείς της γυναίκας.

 

