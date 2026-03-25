Ρέθυμνο: Το ντουέτο της Kέλυς Θωμά με την Χρυσάνθη Γκίκα στο φεστιβάλ: “Αντίβαρο”



Μετά την πολύ επιτυχημένη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, το ντουέτο της Kέλυς Θωμά με την Χρυσάνθη Γκίκα έρχεται στο 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο στις 30 Μαίου στο Ρέθυμνο και παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συναυλία όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργία.

Mε βασικά όργανα την κρητική και την πολίτικη λύρα — δύο συγγενικά, τρίχορδα τοξωτά έγχορδα — οι δύο μουσικοί δημιουργούν έναν ζωντανό μουσικό διάλογο που αντλεί έμπνευση από τις μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου και του ευρύτερου κόσμου.

Το ρεπερτόριο της Κέλυς Θωμά αποτελείται κυρίως από σύγχρονες τροπικές (modal) συνθέσεις, όπου ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργική αξιοποίηση αρχέγονων ηχοχρωμάτων έχουν κεντρική θέση.

Η Κέλυ Θωμά, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες συνθέτιδες και ερμηνεύτριες της κρητικής λύρας, σπούδασε με τον Ross Daly στην Κρήτη από το 1995. Λίγα χρόνια αργότερα συμμετείχε σε διεθνείς περιοδείες με το σύνολό του Labyrinth, εμπειρία που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του προσωπικού της ύφους.

Η Χρυσάνθη Γκίκα γνώρισε από μικρή ηλικία την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τους χορούς. Το 2014 ξεκίνησε τις σπουδές της στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου ειδικεύτηκε στη λύρα, στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και στη μουσική της ανατολικής Μεσογείου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Μαρτίου στις 21.00.

Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα).

Είσοδος : 10 €.

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31.