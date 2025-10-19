menu
22.7 C
Chania
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ρέθυμνο: Ταχυδρομικές κάρτες περιόδου 1890-1960

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Έκθεση µε θέµα τις ταχυδροµικές κάρτες του Ρεθύµνου της περιόδου 1890-1960 εγκαινιάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης.

Πρόκειται για 79 πρωτότυπες κάρτες, µε θεµατολογία την πόλη του Ρεθύµνου σε πανοραµικές της λήψεις, το παλιό Λιµάνι, το ∆ιοικητήριο, τους Στρατώνες, το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο, την Προκυµαία καθώς και πρόσωπα, απόψεις και στιγµές της πόλης. Η έκθεση περιλαµβάνει επίσης ταχυδροµικές κάρτες µε θέµατα από τη ρεθεµνιώτικη επαρχία: τα µοναστήρια της και ειδικότερα το Αρκάδι, µε µνηµεία, πρόσωπα και ιστορικές στιγµές του, το όρος Ίδη, τον Μυλοπόταµο και ιδιαιτέρως τα Ανώγεια, το Αµάρι κ.ά.

Επιµελητές της Έκθεσης, χορηγός της οποίας είναι το Ίδρυµα Ιωάννου Κωστόπουλου,  είναι ο επιστηµονικός συνεργάτης του Μουσείου δρ Χάρης Στρατιδάκης και η επιµελήτριά του Αναστασία Πλατυρράχου.  Για την πραγµατοποίησή της ταχυδροµικές κάρτες προσέφεραν το Μουσείο από τις πλούσιες συλλογές του, η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνου, οι Γιώργος και Νίκος ∆ασκαλάκης, ο Νίκος Πλατύρραχος, ο Αντώνης Πλυµάκης, ο Χάρης Στρατιδάκης και ο Άρης Χατζηδάκης. Μετά την εκτύπωση των εκθεσιακών επιφανειών προσέφεραν υλικό και οι Γιώργος Κριτσωτάκης,  Ιωάννης Παντελάκης και Μάνος Γοργοράπτης.

Παρ’ ότι για οργανωτικούς λόγους η έκθεση δεν κατέστη δυνατόν να συµπεριλάβει υλικό από τις συλλογές τού κατεξοχήν συλλέκτη ρεθεµνιώτικων ( και όχι µόνο) ταχυδροµικών καρτών Μιχάλη Παπαδάκη (∆άνδολου), είναι αφιερωµένη στη µνήµη του, µε τη συµπλήρωση επτά χρόνων από την εκδηµία του. Υπενθυµίζεται ότι ο αείµνηστος Κρητολόγος είχε κυκλοφορήσει το έτος 1995 και το σχετικό βιβλίο «Ενθύµιον Ρεθύµνου».

Η έκθεση θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ κατά τη χειµερινή περίοδο θα είναι εφικτή η επίσκεψή της κατά οµάδες ενδιαφεροµένων κατόπιν ραντεβού. Θα ξανανοίξει τον Απρίλιο και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι και το προσεχές καλοκαίρι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum