Ρέθυμνο: Ταχυδρομικές κάρτες περιόδου 1890-1960

Έκθεση µε θέµα τις ταχυδροµικές κάρτες του Ρεθύµνου της περιόδου 1890-1960 εγκαινιάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης.

Πρόκειται για 79 πρωτότυπες κάρτες, µε θεµατολογία την πόλη του Ρεθύµνου σε πανοραµικές της λήψεις, το παλιό Λιµάνι, το ∆ιοικητήριο, τους Στρατώνες, το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο, την Προκυµαία καθώς και πρόσωπα, απόψεις και στιγµές της πόλης. Η έκθεση περιλαµβάνει επίσης ταχυδροµικές κάρτες µε θέµατα από τη ρεθεµνιώτικη επαρχία: τα µοναστήρια της και ειδικότερα το Αρκάδι, µε µνηµεία, πρόσωπα και ιστορικές στιγµές του, το όρος Ίδη, τον Μυλοπόταµο και ιδιαιτέρως τα Ανώγεια, το Αµάρι κ.ά.

Επιµελητές της Έκθεσης, χορηγός της οποίας είναι το Ίδρυµα Ιωάννου Κωστόπουλου, είναι ο επιστηµονικός συνεργάτης του Μουσείου δρ Χάρης Στρατιδάκης και η επιµελήτριά του Αναστασία Πλατυρράχου. Για την πραγµατοποίησή της ταχυδροµικές κάρτες προσέφεραν το Μουσείο από τις πλούσιες συλλογές του, η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνου, οι Γιώργος και Νίκος ∆ασκαλάκης, ο Νίκος Πλατύρραχος, ο Αντώνης Πλυµάκης, ο Χάρης Στρατιδάκης και ο Άρης Χατζηδάκης. Μετά την εκτύπωση των εκθεσιακών επιφανειών προσέφεραν υλικό και οι Γιώργος Κριτσωτάκης, Ιωάννης Παντελάκης και Μάνος Γοργοράπτης.

Παρ’ ότι για οργανωτικούς λόγους η έκθεση δεν κατέστη δυνατόν να συµπεριλάβει υλικό από τις συλλογές τού κατεξοχήν συλλέκτη ρεθεµνιώτικων ( και όχι µόνο) ταχυδροµικών καρτών Μιχάλη Παπαδάκη (∆άνδολου), είναι αφιερωµένη στη µνήµη του, µε τη συµπλήρωση επτά χρόνων από την εκδηµία του. Υπενθυµίζεται ότι ο αείµνηστος Κρητολόγος είχε κυκλοφορήσει το έτος 1995 και το σχετικό βιβλίο «Ενθύµιον Ρεθύµνου».

Η έκθεση θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ κατά τη χειµερινή περίοδο θα είναι εφικτή η επίσκεψή της κατά οµάδες ενδιαφεροµένων κατόπιν ραντεβού. Θα ξανανοίξει τον Απρίλιο και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι και το προσεχές καλοκαίρι.