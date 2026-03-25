Ρέθυμνο: Σύλληψη ανηλίκου για κοκαΐνη και κάνναβη

Συνελήφθη χθες (24.03.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ανήλικος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον συνελήφθη 50χρονη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ανήλικο και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, (9) αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων, αποξηραμένα στελέχη (κλώνοι) δενδρυλλίων κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.