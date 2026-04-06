Ρέθυμνο: Σύλληψη 68χρονου για όπλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθη σήμερα (06.04.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 68χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και λοιπούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα οπλοπολυβόλο, ένα κυνηγετικό όπλο από το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,
-2- αεροβόλα όπλα
-2- κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων-γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,
-16- πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
-3- κάλυκες και
ανιχνευτής μετάλλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

