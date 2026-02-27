Ρέθυμνο: Σύλληψη 57χρονου για οπλοκατοχή

Συνελήφθη σήμερα (27.02.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, 57χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία και λοιπούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 57χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) πιστόλι

• (1) κυνηγετική καραμπίνα

• (2) γεμιστήρες πιστολιού

• (95) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

• (2) μαχαίρια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου»