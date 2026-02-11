Ρέθυμνο: Σύλληψη 19χρονου και ανήλικης για ναρκωτικά

Για κατοχή ναρκωτικών κατηγορούνται ένας 19χρονος και μια ανήλικη οι οποίοι συνελήφθησαν την Τρίτη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρέθυμνου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων», αστυνομικοί έλεγχο στον 19χρονο και στην ανήλικη «σε περιοχή του Ρεθύμνου και έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν συνολικά και κατέσχεσαν: 34,9- γραμμάρια κάνναβης, 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

ζυγαριά.

Επίσης συνελήφθησαν οι γονείς της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.