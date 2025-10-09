Ρέθυμνο: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δύο ημεδαποί ηλικίας 65 και 66 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

στην οικία του 65χρονου 86 γραμμάρια κάνναβης και ένα δενδρύλλιο κάνναβης και στην οικία του 66χρονου δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,80 μέτρων.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».