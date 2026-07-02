Ρέθυμνο: Στο ΚΑΤ ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Σε δύσκολο χειρουργείο υπεβλήθη ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια, στα νότια του νομού Ρεθύμνου, το απόγευμα της Τετάρτης, 01 Ιουλίου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ.

Το παιδί άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν το πόδι του.

Πλέον, η μάχη μεταφέρεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, κατά πληροφορίες στο ΚΑΤ. Η αεροδιακομιδή του 6χρονου στην πρωτεύουσα είχε προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Τετάρτης.