Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο – Μάχη στο χειρουργείο για 6χρονο παιδί

Σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένα 6χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Σχοινάρια, στα νότια του νομού Ρεθύμνου.

Όπως μεταδίδει το goodnet.gr, οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασώσουν το κάτω άκρο του ανήλικου, καθώς ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.