Ρέθυμνο: “Καμπάνα” για καύση χαμηλής βλάστησης

Διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.171,87€ επιβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου, σε ημεδαπό, για καύση χαμηλής βλάστησης σε χορτολιβαδική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα.