Ρέθυμνο: Πρόστιμο από την Πυροσβεστική για καύση υπολειμμάτων

Διοικητικό πρόστιμο 1.250€ επιβλήθηκε στις 02 Σεπτεμβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Ρεθύμνου, σε ημεδαπό, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αμαρίου Ρεθύμνης, όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα.