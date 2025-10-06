menu
Τοπικά

Ρέθυμνο: Πρόγραμμα άθλησης για γυναίκες, θα παρέχεται δωρεάν από τον δήμο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Άθληση και Γυναίκα. Επιλογή Υγείας και Ευεξίας. Η δική μας ώρα χαλάρωσης κι ευεξίας, μέσα στη φρενήρη καθημερινότητα».

Με το μήνυμα αυτό, η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης με το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού «Άθληση και Γυναίκα», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες να εντάξουν την άθληση στην καθημερινότητά τους και να αποκομίσουν τα σημαντικά ψυχικά και βιολογικά οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός στη ζωή όλων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και θα υλοποιείται καθημερινά από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στον Μασταμπά (στην οδό Μαρκέλλου 25) και θα περιλαμβάνει: μυϊκή ενδυνάμωση κορμού, άνω-κάτω άκρων, ορθοσωματικές ασκήσεις, ασκήσεις ανακούφισης από πόνους σε αυχένα, μέση, γόνατο, πρόγραμμα ευεξίας και άσκησης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα τμήματα εκγύμνασης είναι η προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης από παθολόγο ή καρδιολόγο. Όπως επισημαίνει η αρμόδια αντιδήμαρχος Δρ. Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζεται από έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής κι έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών. Στόχος είναι να τους παράσχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη, όπως η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού τους, η υγιής κοινωνικοποίηση και εκτόνωση κά.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο: 28310 50740 (κ. Βεατρίκη Μακριδάκη και Γεωργία Βουλγαράκη) από τις 9 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι ή διά ζώσης στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ζυμβρακάκη 12, έναντι Σχολής Χωροφυλακής).

