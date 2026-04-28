Ρέθυμνο: Παρουσίαση του βιβλίου «Τω καιρώ εκείνω» του Χάρη Στρατιδάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρουσιάζεται στο κοινό την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στο Σπίτι του Πολιτισμού το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη «Τω καιρώ εκείνω. Η ζωή σε μια επαρχιακή πόλη στη δεκαετία του 1960».

Το βιβλίο αναφέρεται στη ζωή στο Ρέθυμνο και σε κάθε επαρχιακή πόλη αυτού του μεγέθους κατά τη δεκαετία που αποκλήθηκε «μακρά». Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης», οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν ακόμη δύο βιβλία του συγγραφέα.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο πρώην Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου Γιάννης Παπιομύτογλου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη διάρκειά της εκδήλωσης μια δεκάδα Ρεθεμνιωτών των ’60ies, ορμώμενοι από το βιβλίο, θα αφηγηθούν σύντομα ιστορίες που βίωσαν αλλά είχαν ξεχάσει στο βάθος της υπερεξηντάχρονης μνήμης τους. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης θα αναφερθεί σε «Παιδικές αναδρομές με ενήλικη ματιά». Η φιλόλογος Βάλια Μακρή θα θυμηθεί «Το μικρό μας μπακάλικο». Ο επίσης φιλόλογος Κωστής Η. Παπαδάκης θ’ αφηγηθεί «Το Χρονικό μιας Απρόσμενης Θεατρικής Υπόκλισης».Ο ξενοδόχοςΤάσος Παπαδουράκης θα μιλήσει για «Το γέλιο και τη σκιά μιας εποχής».
Η συνταξιούχος δημοτική υπάλληλος Όλγα Πλαΐτη θα κάνει «Μια βόλτα της ζωής της στην Παλιά Πόλη». Η δικηγόρος Ελένη Τζέτζου θα αναφερθεί στην «‘Ώρα του παιδιού’. Τα παιδικά στη δεκαετία του ’60». Η αφήγηση του φιλόλογου Γιώργου Φρυγανάκη τιτλοφορείται «Μικροί καραγκιοζοπαίχτες στο κατώφλι της 10ετιας του ’60». Ο πολιτικός μηχανικός Άρης Χατζηδάκης θα αναφερθεί σε «Σκόρπιες μνήμες» του, ενώ ο συνταξιούχος σμήναρχος της πολεμικής αεροπορίας Μανώλης Καρνιωτάκης θα μιλήσει με θέμα «Η ζωή μου όλη… τω καιρώ εκείνω».
Η εκδήλωση θα κλείσει με τις απαραίτητες ευχαριστίες από τον συγγραφέα. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης και θα τη συντονίσει ο εκδότης και Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων Ματθαίος Φραντζεσκάκης.

Τα ερωτήματα στα οποία το βιβλίο επιχειρεί ν’ απαντήσει είναι πολλά. Πώς ήταν η ζωή στην ελληνική επαρχία στη δεκαετία του 1960; Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στις πόλεις και πώς στα χωριά; Ποια ήταν η οικογενειακή, η κοινωνική και η θρησκευτική τους ζωή; Σε τι διέφερε η διατροφή, η ένδυση και η διασκέδασή τους από τη σημερινή; Πώς τα έβγαζαν πέρα οι μεγάλοι, τι όνειρα έτρεφαν για το μέλλον και πώς βίωναν οι μικροί την παιδική τους ηλικία;
Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να επισκοπήσει τη δεκαετία του 1960, την οποία έζησε ως παιδί, χωρίς τον συνηθισμένο στις περιπτώσεις αυτές ψυχικό καλλωπισμό του παρελθόντος, αλλά με τη ματιά του ουδέτερου παρατηρητή και σχολιαστή, αφού μάλιστα υπάρχει η απαραίτητη χρονική απόσταση απ’ αυτήν του μισού και πλέον αιώνα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΕΚ- ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

