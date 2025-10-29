Ρέθυμνο: Πάνδημος εορτασμός των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε το διήμερο της Ιεράς Μνήμης των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Μανουήλ, Αγγελή, Γεωργίου και Νικολάου, 27 και 28 Οκτωβρίου 2025, στον ομώνυμο Ιερό Ναό τους, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

1 από 11

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου «των Ιερών Ακολουθιών του διημέρου προέστη, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ωκεανίας, κ. Μακάριος, ο οποίος χοροστάτησε κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, το απόγευμα της Δευτέρας, 27ης Οκτωβρίου 2025, και, μετά την θερμή προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου, ομίλησε εμπνευσμένα προς το πυκνό εκκλησίασμα.

Το Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο συνόδευαν, από την πέμπτη ήπειρο, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Καμπέρας κ. Αθηναγόρας και Μελβούρνης κ. Κυριακός.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τρίτης, 28ης Οκτωβρίου 2025, στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο προέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, έλαβαν επίσης μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μελβούρνης κ. Κυριακός, Καμπέρας κ. Αθηναγόρας και Απαμείας κ. Παΐσιος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, με εμπνευσμένο λόγο, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της ημέρας. Επίσης, τιμήθηκε με την Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ήτοι τον Σταυρό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ο Ελλογιμώτατος κ. Μανούσος Μαραγκάκης, απερχόμενος Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως παρέστη η Εξοχωτάτη κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, ενώ επίσης παρέστησαν ο Βουλευτής Νομού Ρεθύμνης κ. Εμμανουήλ Χνάρης, οι Τοπικές Αρχές και οι Πρόκριτοι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την Επιμνημόσυνη Δέηση, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κ. Παΐσιος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Παρέλαση του Στρατού, των Σχολείων, Παραδοσιακών Συλλόγων και Φορέων του τόπου.

Ακολούθως, παρατέθηκε επίσημο γεύμα προς όλους τους επισήμους από πλευράς του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας, πραγματοποιήθηκε ο Μεθέορτος Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, και ακολούθησε πάνδημη Λιτάνευση των Τιμίων Καρών και της Ιεράς Εικόνος των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, με τη συμμετοχή και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου και του Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε όλους για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση μιας ακόμη Πανηγύρεως και ευχήθηκε πλούσια την ευλογία και τη χάρη των Αγίων στον αγώνα της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων»