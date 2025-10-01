menu
23.4 C
Chania
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ρέθυμνο: Ολοκληρώθηκε το συνέδριο Βυζαντινολόγων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ολοκληρώθηκε όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου ολοκληρώθηκε η 12η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ι.Μ. Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου «τη μεσημβρία της Κυριακής, 28ης Σεπτεμβρίου 2025, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιήθηκε η καταληκτική συνεδρία του Επιστημονικού Συνεδρίου «12η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων», την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, μετά την κατάθεση των πορισμάτων από τους αρμοδίους των διαφόρων τομέων και την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μαρίνα Δετοράκη, έλαβε το λόγο και εξέφρασε τη χαρά του για το «συναπάντημα» Βυζαντινολόγων από ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι προσήλθαν στο Ρέθυμνο, 25 χρόνια μετά την τελευταία συνάντησή τους εδώ, και ένωσαν την επιστημονική γνώση και έρευνα γύρω από σπουδαία και σημαντικά θέματα, τα οποία αναλύθηκαν κατά το τριήμερο Συνέδριο των Βυζαντινολόγων.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του, διότι το Συνέδριο αυτό τίμησε τρία πρόσωπα ευλογημένα, τους αειμνήστους Θεοχάρη Δετοράκη, Στυλιανή Παπαδάκη-Όκλαντ και Άννα Αβραμέα, για την πολύτιμη προσφορά τους στα γράμματα, στον πολιτισμό και στο Πανεπιστήμιο. Ακόμη, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε, ότι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να «ψηλαφήσουν τις πέτρες» στην Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς και στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου, πέτρες, οι οποίες «ομιλούν» σε όσους έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια ζωντανά, ώστε να μπορούν να αφουγκραστούν αυτές τις ιερές φωνές της ιστορίας, των ηρώων και των αγίων μας.

Μετά το πέρας των εργασιών και την «οικογενειακή» φωτογραφία των συνέδρων ενώπιον του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε όλους τους χώρους της Μονής και παρατέθηκε από την Αδελφότητα πλούσιο κρητικό γεύμα στο Ηγουμενείο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum