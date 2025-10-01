Ρέθυμνο: Ολοκληρώθηκε το συνέδριο Βυζαντινολόγων

Ολοκληρώθηκε όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου ολοκληρώθηκε η 12η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ι.Μ. Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου «τη μεσημβρία της Κυριακής, 28ης Σεπτεμβρίου 2025, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιήθηκε η καταληκτική συνεδρία του Επιστημονικού Συνεδρίου «12η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων», την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, μετά την κατάθεση των πορισμάτων από τους αρμοδίους των διαφόρων τομέων και την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μαρίνα Δετοράκη, έλαβε το λόγο και εξέφρασε τη χαρά του για το «συναπάντημα» Βυζαντινολόγων από ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι προσήλθαν στο Ρέθυμνο, 25 χρόνια μετά την τελευταία συνάντησή τους εδώ, και ένωσαν την επιστημονική γνώση και έρευνα γύρω από σπουδαία και σημαντικά θέματα, τα οποία αναλύθηκαν κατά το τριήμερο Συνέδριο των Βυζαντινολόγων.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του, διότι το Συνέδριο αυτό τίμησε τρία πρόσωπα ευλογημένα, τους αειμνήστους Θεοχάρη Δετοράκη, Στυλιανή Παπαδάκη-Όκλαντ και Άννα Αβραμέα, για την πολύτιμη προσφορά τους στα γράμματα, στον πολιτισμό και στο Πανεπιστήμιο. Ακόμη, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε, ότι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να «ψηλαφήσουν τις πέτρες» στην Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς και στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου, πέτρες, οι οποίες «ομιλούν» σε όσους έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια ζωντανά, ώστε να μπορούν να αφουγκραστούν αυτές τις ιερές φωνές της ιστορίας, των ηρώων και των αγίων μας.

Μετά το πέρας των εργασιών και την «οικογενειακή» φωτογραφία των συνέδρων ενώπιον του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε όλους τους χώρους της Μονής και παρατέθηκε από την Αδελφότητα πλούσιο κρητικό γεύμα στο Ηγουμενείο».