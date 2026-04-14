Ρέθυμνο: Οι “μπαλωθιές” έφεραν… χειροπέδες

Συνελήφθη χθες (13.04.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 33χρονου σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου την 12.04.2026 έγινε ρίψη άσκοπών πυροβολισμών. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάλυκες και συνελήφθη ο 33χρονος διότι αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες ρίψης των άσκοπών πυροβολισμών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου»