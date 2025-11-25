Ρέθυμνο: Καταγγελία για διακοπή ηλεκτροδότησης σε 95χρονη γυναίκα

Μία καταγγελία για διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπερήλικη γυναίκα στην περιοχή του Ρεθύμνου, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης η Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει «Καταγγελία, έφθασε σήμερα (25-11-2025),στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από αγανακτισμένο κτηνοτρόφο, της αγροκτηνοτροφικής περιοχής του Ρεθύμνου, γιου υπερήλικης καταναλώτριας (95) χρόνων ,ότι για χρέωση διμήνου , ποσού 320 ευρώ ,και μια μέρα πριν την λήξη της ημερομηνίας προσδιορισμού της πληρωμής ο ΔΕΔΔΗΕ δια του εντολοδόχου υπαλλήλου της, προέβη στη διακοπή της παροχής ρεύματος.

Σημειωτέον ,ότι ο καταγγελων, είναι συνεπής, στην πληρωμή της χρέωσης ρεύματος ανελλιπώς.

Ο γιος ,της ηλικιωμένης μητέρας ,(διότι συγκατοικεί μαζί της, έχει την φροντίδα και την επιμέλεια της) διαμαρτυρήθηκε τηλεφωνικά και έντονα ,στην εν λόγω υπηρεσία ,καταγγέλοντας τον μη ανθρώπινο χαρακτήρα της υπογραμμίζοντας τις βλαβες ,που μπορεί να προκαλέσει σε ανθρώπινο επίπεδο ,αλλά και σε οικιακες συσκευές η άνευ προειδοποίηση διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας..

Ο θυμός και η αγανάκτηση του εν λόγω καταναλωτή ,έφτασε.και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με σκοπό την δημοσιοποιηση αυτής, της καταχρηστικής ενέργειας ,εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ και τις ανθρώπινες συνέπειες ,που θα μπορούσε να φέρει σε ένα ηλικιωμένο και άρρωστο καταναλωτή.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ως αρμόδιος κοινωνικός φορέας, για την προστασία των καταναλωτών, δεκτών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια εποχή οικονομικής δυσκολίας καταδικάζει αυτή την αλόγιστη ενέργεια ,εκ μέρους της ΔΕΔΗΕ και συστήνει την μελλοντική.προσοχη, καθώς δεν θα υπάρξει καμια ανοχή , εκ μέρους της Ένωσης, για ενέργειες που διακινδυνεύεται η ασφάλεια και ουσίας ,η ζωή των χρηστών παροχής ρεύματος (θα μπορούσε να χρησιμοποιούσε μηχανή παροχής οξυγόνου) ,από αυταρχικές ενέργειες της ΔΕΔΗΕ .

Τέλος ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, υπενθυμίζει σε άπαντες, ότι οι καταναλωτές ,έχουν δικαιώματα κατοχυρωμένα ,από την υπάρχουσα Εθνική.και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα ,να τα παραβιάζει, ούτε ναι να τα καταπατά ,!!!

Οι καταναλωτές , σε Παγκρήτιο επίπεδο, μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους συλλογικά, μέσω, από την Ένωση, στο τηλ στο ,281092306 ημέρες Δευτέρα,- Τετάρτη -Παρασκευή ώρες 9 έως 12»