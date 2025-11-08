menu
Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκαν απάτες – Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δύο τηλεφωνικές απάτες εξιχνιάστηκαν στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ένας 39χρονος. Με το πρόσχημα της καταμέτρησης χρυσαφικών-τιμαλφών από Δημόσια Αρχή φέρεται να απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «συνελήφθη την 06.11.2025 το βράδυ στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 39χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για το αδίκημα της απάτης.
Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της 06.11.2025 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δυο ημεδαπές σε περιοχή του Ρεθύμνου προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής τιμαλφών –χρυσαφικών από Δημόσια Αρχή, τις έπεισε και παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ σε συνεργό του .
Από την αξιοποίηση στοιχείων των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ταυτοποιήθηκε 39χρονος ημεδαπός ο οποίος με το ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα.
Ανωτέρω ημεδαπός εντοπίσθηκε στο Ηράκλειο οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Ακολούθησε έρευνα στο όχημα και έλεγχος τον ημεδαπό κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις κατόχους τους.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:
Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

