Ρέθυμνο: Εργατικό ατύχημα στις Μέλαμπες

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 12 το μεσημέρι στις Μέλαμπες, όταν ένας αλλοδαπός εργάτης, γύρω στα 30, χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα, στη διάρκεια εργασιών με κομπρεσέρ σε οικοδομή.

Οπως μεταδίδει το goodnet.gr, οι συνάδελφοι του άμεσα ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σπηλίου.

Ο νεαρός εργάτης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του και τελικά μεταφέρθηκε για επιπλέον εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το Α.Τ. Σπηλίου ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.