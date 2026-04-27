Ρέθυμνο: Ενας 20χρονος πίσω από δύο κλοπές ηλεκτρικών πατινιών

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) απογευματινές ώρες στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ « από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ο 20χρονος την 14 και την 26.04.2026 διέπραξε δύο (2) κλοπές αφαιρώντας δύο ηλεκτρικά πατίνια από τους ιδιοκτήτες τους. Αφού αναζητήθηκε άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ ανευρέθηκαν τα αφαιρεθέντα πατίνια τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου»

