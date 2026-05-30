Ρέθυμνο: Δικογραφία σε ανήλικο για κλοπή πατινιών

Δικογραφία σε βάρος ανηλίκου σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου μετά τη εξιχνίαση επτά 7 περιπτώσεων κλοπών ηλεκτρικών πατινιών που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρέθυμνου.

Οπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε ο ανήλικος με ακόμα ένας άγνωστο άτομο κατά το χρονικό διάστημα από την 09 έως την 11.05.2026 από κοινού ή κατά μόνας, προέβησαν στην διάπραξη επτά (7) περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών.

Αφαιρεθέντα πατίνια βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.