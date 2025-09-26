Ρέθυμνο Cretan Kings: Μπρεντ Πέτγουεϊ η μεγάλη επιστροφή!

Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με έναν από τους πιο αγαπημένους αθλητές που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ομάδας, τον Μπρεντ Πέτγουεϊ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με ύψος 2,05μ., ο έμπειρος power forward αποτελεί μια από τις πιο γνώριμες και αγαπητές μπασκετικές φιγούρες για το Ρέθυμνο, έχοντας αγωνιστεί μαζί μας την διετία 2011-2013, σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας του συλλόγου στην Α1 κατηγορία. Ο Πέτγουεϊ ξεχώρισε όχι μόνο για τις αθλητικές του ικανότητες και το εντυπωσιακό του παιχνίδι, αλλά και για τον χαρακτήρα του, που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους τους φιλάθλους.

Η σπουδαία καριέρα του περιλαμβάνει σημαντικές διακρίσεις και εμπειρίες σε κορυφαία ευρωπαϊκά και ελληνικά πρωταθλήματα, με σημαντικότερη τη θητεία του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Μπερντ είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου αφού δημιούργησε οικογένεια και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πόλη μας.

Με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια των Cretan Kings, έχοντας τη βεβαιότητα πως η παρουσία του θα συμβάλει καθοριστικά στην επόμενη ημέρα του συλλόγου μας στις Εθνικές κατηγορίες»