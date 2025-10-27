Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 60χρονος μετά από πτώση

Ένας 60χρονος έπεσε απο ταράτσα παλιάς κατοικίας στην Αξό Μυλοποτάμου, όπου εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης.

Όπως μεταδίδει το goodnet.gr στο σημείο έχουν σπεύσει τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και η ΕΜΑΚ ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 60χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς να ειναι εγκλωβισμένος. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση του άτυχου άνδρα απο παλιά κατοικία όπου εκτελούσε εργασίες

Η πυροσβεστική διερευνά την πιθανότητα να κατέρρευσε τμήμα της ταράτσας κάτι που ενδέχεται να οδήγησε σε πτώση του 60χρονου.