Ρέθυμνο: Ανήλικος έκλεψε μοτοσυκλέτα – Δύο συλλήψεις

Ένας ανήλικος, κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσυκλέτας, συνελήφθη στο Ρέθυμνο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ανηλίκου. Επίσης, συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας του κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρειν η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Άμεσα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ανήλικος κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσυκλέτας στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (10.10.2025) άγνωστοι αφαίρεσαν σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπής από περιοχή του Ρέθυμνου.

Από αναζητήσεις των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίσθηκε ανήλικος να οδηγεί αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ανηλίκου.

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια της.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».